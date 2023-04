Terna: lo scenario rimane rialzista

Inside bar per Terna che fallisce il tentativo di portarsi sopra la media mobile a 14 giorni, ma lo scenario resta rialzista.

Visualizza il grafico interattivo su ProRealTime.com

Chiusura in moderato ribasso per Terna (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: TRN.MI) che arretra dello 0.34% a 7.66 euro. Seduta in sostanziale stand-by per il titolo come evidenziato dal grafico giornaliero (range inside bar: 7.738 – 7.60). Sebbene sia fallito il tentativo di superamento della media mobile a 14 gg., in transito per area 7.7291, nel brevissimo periodo, lo scenario rimane tendenzialmente rialzista.

Medie Mobili : prezzi sotto la media mobile a 14gg., in transito per area 7.7291.

Momentum : sentiment leggermente positivo (valore: 0.0340).

RSI (Relative Strenght Index) : tendenza moderatamente rialzista (valore: 53.432).

Volumi : scambi in leggero aumento rispetto alla seduta precedente.

Attesi movimenti al rialzo sopra area 7.682 per il test di area 7.704 prima e 7.722 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 7.774.

Prevista fase di debolezza sotto area 7.618 per una verifica di area 7.596 prima e 7.574 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 7.530.

