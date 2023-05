Tassi di interesse: BCE dovish?

Per i mercati, il rallentamento del ritmo di aumento dei tassi di interesse è un primo segnale che la BCE è ormai vicina alla fine del ciclo di rialzi.

Il rallentamento del ciclo di rialzi non è stato una sorpresa, poiché gli attuali livelli dei tassi sono già in territorio restrittivo e il quadro economico dell’Eurozona non è chiaro e una maggiore cautela sembra essere un buon compromesso per il momento.

Ci aspettiamo un altro rialzo dei tassi di 25 pb a giugno e le proiezioni aggiornate aiuteranno a definire i passi futuri.

La BCE ha riconosciuto come i passati aumenti dei tassi si siano trasmessi efficacemente, il che suggerisce che la banca centrale europea sta valutando attentamente come la trasmissione delle passate mosse di politica monetaria comporti rischi al ribasso per l’economia nel medio termine (e implicitamente sull’inflazione).

Queste considerazioni aggiungono un modesto tocco dovish alla decisione odierna.

Per quanto riguarda le TLTRO, il tono sembra accomodante, in quanto suggerisce che il Consiglio Direttivo valuterà regolarmente come le operazioni di prestito mirate stiano contribuendo all’orientamento della politica monetaria.

La BCE non sembra intenzionata a creare ulteriori problemi al settore bancario.

Il mercato ha registrato un lieve rialzo dopo la decisione odierna, in quanto il rallentamento del ritmo degli aumenti viene interpretato come un segnale che la BCE è ormai vicina alla fine del ciclo di rialzi.

Siamo cauti nell’avviare nuove operazioni di rialzo delle curve core dell’euro, poiché il mercato attenderà segnali di attenuazione dell’inflazione core prima di iniziare a prezzare tagli dei tassi da parte della BCE.

Detto questo, una posizione di duration più neutrale ha senso alla luce del contesto più ampio.

Commento a cura di Annalisa Piazza – MFS Investment Management

Dovish (colomba)

Un policy maker (decisiore politico) Dovish promuove politiche monetarie che coinvolgono bassi tassi di interesse, al fine di sostenere l’occupazione in un sistema economico, e necessari per alimentare la crescita economica.

Hawkish (falco)

Un policy maker Hawkish promuove politiche monetarie rigide e pessimistiche con misure volte a mantenere sotto costante controllo l’inflazione eccessivamente in aumento.