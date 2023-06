STM: joint lab con HPE su auto elettrica

L’unione del know-how di STM e HPE nell’elettrificazione degli autoveicoli è determinante per realizzare innovazione attraverso tecnologie all’avanguardia.

STM e HPE Group stanno istituendo un joint lab di ricerca e sviluppo a Modena per la creazione di un proof-of-concept per sistemi destinati a propulsori elettrici avanzati di veicoli di nuova generazione.

Questi sistemi co-sviluppati incorporeranno algoritmi e sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale (IA) per supportare la manutenzione predittiva dei veicoli elettrici, la potenza digitale e il controllo di trazione.

Un’importante area di attività prevede la ricerca e la mappatura di enormi quantità di dati sui parametri di motori elettrici avanzati e la loro elaborazione mediante algoritmi di IA.

Marco Monti, Presidente dell’Automotive and Discrete Product Group di STM ha commentato: “L’unione del know-how di STM e HPE nell’elettrificazione degli autoveicoli è determinante per realizzare innovazione attraverso tecnologie all’avanguardia come la prossima generazione dei nostri microcontrollori Stellar-E, studiati appositamente per l’elettrificazione dei veicoli, e le nostre soluzioni di gestione dell’energia in silicio e in carburo di silicio”.

Andrea Bozzoli, CEO di HPE Group, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con STM e del laboratorio congiunto che stiamo realizzando. Stiamo inoltre sperimentando un cambio di paradigma rispetto ai tradizionali modelli di collaborazione tra OEM e produttori di chip”.