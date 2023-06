Stellantis sigla partnership con la norvegese Kuniko

Partnership tra Stellantis e Kuniko per la fornitura dalla Norvegia del solfato di cobalto e nichel a basso contenuto di carbonio.

Stellantis N.V. e Kuniko Ltd (ASX: KNI, Kuniko) hanno firmato un contratto di acquisto vincolante con una durata di nove anni per garantire l’approvvigionamento del 35% di solfato di cobalto e nichel proveniente dai progetti di esplorazione di Kuniko in Norvegia, destinato alla produzione futura.

Inoltre, Stellantis (vedi grafico) ha raggiunto un accordo per l’acquisto di azioni nuove di Kuniko per un valore di cinque milioni di euro (equivalenti a 8 milioni di dollari australiani). La partecipazione finale del 19,99% consentirà di nominare un membro del cda di Kuniko.

I fondi provenienti dall’acquisto delle azioni saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo dei progetti di esplorazione dei metalli per le batterie greenfield e brownfield di Kuniko, che includono nichel, cobalto e rame.

Nel quadro del piano industriale Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il cento per cento delle vendite di autovetture completamente elettriche a batteria (BEV) in Europa ed il cinquanta per cento delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti.