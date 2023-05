Sentiment Index peggiora a maggio

La view sulle prospettive dell’economia domestica nei prossimi sei mesi rimane negativa: il Sentiment Index cala rispetto alla precedente rilevazione.

Sentiment Index. Il sondaggio svolto tra il 19 al 30 aprile 2023 da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor, ha evidenziato che due-terzi dei partecipanti ritiene stabile la situazione attuale dell’economia del nostro Paese mentre il 31% circa vede l’economia Italiana in una condizione negativa (dati in complessivo peggioramento rispetto alla rilevazione precedente).

In termini di aspettative sui prossimi sei mesi, il 3,1% degli intervistati prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche (un dato in calo di 11 punti rispetto al mese scorso), il 37,5% stima condizioni invariate (+6% rispetto all’ultimo sondaggio) ed il 59,4% prevede un peggioramento (+5% rispetto al mese scorso).

La differenza tra coloro che risultano ottimisti sulle prospettive dell’economia italiana rispetto ai pessimisti è pari a -56,3, un valore che rappresenta il “CFA Society Italy – Radiocor Sentiment Index” per il mese di maggio 2023. Il dato scende nuovamente di circa 16 punti rispetto alla precedente rilevazione.

Rimane negativa anche la view sul prossimo semestre per l’Eurozona, di nuovo in peggioramento rispetto al mese scorso, mentre rimangono sostanzialmente invariate, seppure sempre negative, le previsioni sugli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’inflazione, il 72% degli intervistati prevede dei valori in discesa in Europa, mentre la percentuale sale all’84% negli USA.

Permangono attese per rialzi sulle parti a breve delle curve dei rendimenti euopee mentre sulle politiche della Fed americana gli operatori finanziari sono distribuiti in maniera più equilibrata, sebbene al margine ancora sbilanciati per attese di ulteriori rialzi. Sulle parti a lunga, invece, gli intervistati prevedono, in maggioranza, livelli di tassi in discesa.

In peggioramento le previsioni per l’andamento dei mercati azionari, attesi in generale calo nei prossimi mesi (in particolare per la borsa USA), dagli attuali livelli.

Sulle valute, permane la previsione di un deprezzamento del Dollaro USA contro Euro mentre aumentano le attese per un apprezzamento dello Yen.

Sul petrolio, infine, gli analisti tornano a prevedere un aumento delle quotazioni nel prossimo semestre.