Saipem si aggiudica due nuovi contratti offshore

Due nuovi contratti per Saipem per circa 550 milioni di dollari. Strategico il mercato del drilling in Medio Oriente.

Saipem si è aggiudicata due contratti nel settore della perforazione offshore, in Medio Oriente e nel Mar Mediterraneo, per complessivi 550 milioni di dollari circa.

Nel contesto del Medio Oriente, Saipem ha garantito la continuità delle sue operazioni nel jack up Perro Negro 7, a partire dalla seconda metà dell’anno.

Questo accordo ha comportato un’estensione straordinaria di dieci anni al contratto preesistente, grazie alle prestazioni eccellenti dell’impianto durante l’esecuzione delle attività. Il Perro Negro 7, un jack up in grado di operare fino a 375 piedi di profondità dell’acqua, rispetta le normative più rigide e gli standard ambientali più elevati ed è dotato di attrezzature all’avanguardia.

L’estensione decennale del contratto rappresenta un traguardo record per l’area, poiché raramente è stata concessa in passato a una società di perforazione internazionale. Questo rafforza ulteriormente la posizione strategica di Saipem nel settore della perforazione.

Recentemente, l’azienda ha ampliato la sua presenza nell’area, passando da tre impianti nel 2021 a sette entro la fine del 2023, grazie all’acquisizione di vari contratti pluriennali. Con questo rinnovo contrattuale, Saipem vede nuovamente riconosciuto il suo impegno per l’esecuzione efficiente dei progetti, con un’attenzione particolare alla sicurezza e all’ambiente, nel principale mercato mondiale delle acque basse.

Nel Mar Mediterraneo, Saipem (vedi il grafico) ha anche ottenuto un contratto per l’utilizzo dell’unità semisommergibile Scarabeo 9 per un periodo stimato di circa sei mesi, con possibilità di estensione. Questa piattaforma di perforazione di sesta generazione è dotata di una doppia torre di perforazione ed è in grado di operare in acque ultraprofonde, fino a una profondità di 12.000 piedi.

L’acquisizione di questo contratto conferma la solida posizione di Saipem nel mercato della perforazione nel Mediterraneo, una regione caratterizzata da una notevole stabilità nel corso degli anni. Saipem si impegna a contribuire al mantenimento di tassi di utilizzo elevati per la propria flotta in questa area.