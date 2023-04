PIL USA: economia in rallentamento - TendenzaMercati

Il dato sul PIL USA sarà probabilmente fonte di preoccupazione per i policymaker e per i mercati.

Il rapporto sul PIL USA sembra mostrare un’economia in rallentamento, ma con l’inflazione headline sottostante la storia si complica.

Infatti, sia la domanda che l’inflazione sono risultate piuttosto forti, mentre le scorte sono state il fattore trainante della debolezza dell’inflazione headline.

Questo dato sarà probabilmente fonte di preoccupazione per i policymaker e per i mercati in quanto, sebbene sia solo un dato, dimostra che non siamo ancora fuori dai guai nella lotta per la riduzione dell’inflazione.

Con un’inflazione ostinata e un calo degli utili, i mercati potrebbero trovarsi di fronte a qualche mese difficile.

Commento a cura di Matt Peron – Janus Henderson