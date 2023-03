I punti di forza dell’Healthcare

Il settore Healthcare è sempre più in rapida crescita, offrendo un’altra potenziale fonte di rendimento diversificato per gli investitori.

L’Healthcare è noto soprattutto per la sua capacità di resistere ai ribassi del mercato, grazie alla costante domanda di cure mediche. Questo è stato certamente il caso del 2022, quando l’MSCI World Health Care IndexSM ha registrato un rendimento del 5,4% rispetto al -17,7% dell’MSCI World IndexSM. Il settore è sempre più in rapida crescita, offrendo un’altra potenziale fonte di rendimento diversificato per gli investitori.

Crescita e innovazione

I progressi nel sequenziamento genomico e in altri strumenti biomedici degli ultimi due decenni hanno reso disponibili nuovi metodi per individuare e trattare le malattie. Molti di questi metodi hanno il potenziale per migliorare drasticamente lo standard di cura dei pazienti e, in alcuni casi, per affrontare malattie rare un tempo ritenute non curabili.

Si pensi all’atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia ereditaria che si manifesta tipicamente nei bambini piccoli e che causa l’interruzione della forza muscolare e del movimento. Per decenni, i trattamenti potevano solo gestire i sintomi, con un’aspettativa di vita media inferiore ai due anni per i bambini affetti da casi gravi.

Dal 2016, però, le autorità di regolamentazione hanno approvato una prima terapia per lottare contro la malattia seguita da una terapia genica nel 2019. Entrambe aiutano a sostituire la proteina mancante che causa la SMA, portando a drastici miglioramenti nella funzione motoria e nei tassi di sopravvivenza dei pazienti.

Per incoraggiare questo tipo di ricerche, le autorità di regolamentazione hanno creato percorsi che accelerano il processo di revisione dei farmaci destinati curare patologie ritenute prioritarie. Il risultato è stato un drastico aumento delle approvazioni di nuovi farmaci. Dal 2018 al 2022, la Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera a quasi 250 nuovi farmaci, con un aumento del 100% rispetto a 15 anni fa. Analogamente, nello stesso periodo di cinque anni, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato più di 200 terapie.

Proprio mentre stanno emergendo nuove terapie, la domanda di cure mediche sta esplodendo. L’aumento della ricchezza delle famiglie e l’espansione della copertura assicurativa pubblica e privata sono due fattori trainanti. In Cina, ad esempio, il 95% della popolazione è ora coperto dal programma di assicurazione di base del Paese, grazie alle riforme governative degli ultimi dieci anni. Anche il rimborso dei farmaci in Cina è in espansione: Dal 2017, il governo ha aggiornato annualmente l’elenco nazionale dei farmaci rimborsabili, con l’aggiunta di oltre 100 terapie nel 2022.

L’invecchiamento della popolazione è un altro fattore significativo. Entro il 2050, circa il 16% della popolazione mondiale avrà più di 65 anni, una coorte che in genere spende circa tre volte di più per l’assistenza sanitaria rispetto ai più giovani. In molte regioni ad alto reddito, l’invecchiamento della popolazione è ancora più evidente. In Giappone, il 28% della popolazione aveva 65 anni o più nel 2020; si prevede che questa percentuale salirà al 38% entro il 2060.

In Europa, si prevede che gli anziani costituiranno il 28,5% della popolazione del continente entro il 2050. Anche se la tecnologia e altri strumenti possono aiutare a controllare i costi, la traiettoria della spesa medica è senza dubbio più alta. In Europa, ad esempio, la spesa aggregata per l’assistenza sanitaria è aumentata del 24% dal 2012 al 2020.

Questa combinazione di innovazione e aumento della domanda ha contribuito ad aumentare i ricavi del settore. Nel 2021 le vendite di farmaci biotecnologici “ blockbuster” hanno superato i 400 miliardi di dollari, 70 volte di più rispetto a circa due decenni fa (per farmaco “blockbuster” si intende un farmaco con vendite annuali pari o superiori a 1 miliardo di dollari). I prodotti COVID-19 – un mercato che non esisteva tre anni fa – hanno contribuito per 75 miliardi di dollari al fatturato totale dell’anno.

Il COVID non è l’unico nuovo filone che si è sviluppato recentemente nel settore sanitario. Negli Stati Uniti, Medicare Advantage – un’alternativa privata a Medicare, il programma assicurativo pubblico per gli anziani – rappresenta uno dei segmenti assicurativi in più rapida crescita, con un aumento delle iscrizioni previsto dal 48% di tutti i partecipanti a Medicare nel 2022 al 61% nel prossimo decennio.

Stanno emergendo anche aziende che sviluppano sistemi basati sul valore e strumenti tecnologici. Lo scorso anno, le aziende europee del settore healthtech hanno raccolto quasi 5 miliardi di euro in capitale di rischio, solo leggermente al di sotto del record raggiunto nel 2021 (5,2 miliardi di euro) – un risultato impressionante se si considera lo stallo dei mercati dei capitali nel 2022.

La Difesa

Questi fattori di crescita non sono privi di rischi. Le ricerche dimostrano che il 90% dei medicinali che entrano in sperimentazione clinica non arriveranno mai sul mercato. Di quelli che entrano in sperimentazione, abbiamo scoperto che gli investitori sovrastimano o sottostimano il potenziale commerciale di un prodotto nel 90% dei casi.

Queste probabilità possono dare luogo a bruschi movimenti azionari. Nell’ultimo decennio, infatti, la disparità tra i titoli che hanno registrato le migliori e le peggiori performance nel settore sanitario è stata la più grande di tutti i settori. Tuttavia, nel 2022, mentre i tassi d’interesse aumentavano, il settore sanitario ha sovraperformato gli indici azionari generali. Non si tratta di un’anomalia.

Dal 2000, l’assistenza sanitaria ha registrato in media solo il 47% dei ribassi di mercato pari o superiori al 15%. Il merito va in gran parte alle società di assicurazione sanitaria e farmaceutiche a grande capitalizzazione, che tendono ad avere una domanda costante e un potere di determinazione dei prezzi indipendentemente dal contesto economico.

Crescita + difesa + valutazioni interessanti

Allo stesso tempo, negli ultimi mesi gli investitori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a premiare l’innovazione, con alcuni titoli che hanno registrato guadagni significativi (100% o più) grazie alle buone notizie sul settore. Le valutazioni interessanti contribuiscono a rendere possibili tali rendimenti. Il rapporto prezzo/utili (P/E) a termine del settore sanitario è inferiore alla sua media di lungo periodo, mentre centinaia di società biotecnologiche trattano a un prezzo inferiore al valore della liquidità presente nei loro bilanci.

Le basse valutazioni hanno catturato anche l’interesse delle società biofarmaceutiche a grande capitalizzazione, con diverse fusioni e acquisizioni annunciate lo scorso anno con premi superiori al 100%. Dato che alcune aziende biofarmaceutiche si troveranno a dover affrontare un significativo scoglio brevettuale nel corso di questo decennio, riteniamo che nel 2023 potrebbero verificarsi altre operazioni. Il settore sanitario non è privo di sfide.

La carenza di manodopera, la regolamentazione e il calo delle vendite legate a COVID potrebbero pesare su alcuni titoli. A nostro avviso, però, le prospettive a lungo termine del settore sono più che sufficienti a compensare i venti contrari a breve termine e l’opportunità di generare rendimenti non correlati, offrendo allo stesso tempo benefici ai pazienti, è sempre più forte.

Commento a cura di Andy Acker – Janus Henderson