Future Dax: outside bar e test positivo media mobile

Outside bar per il future Dax e test della media mobile a 14 gg. Attesi ulteriori apprezzamenti.

Visualizza il grafico interattivo su ProRealTime.com

La seduta di venerdì 21 aprile si conclude per il future Dax con un guadagno di mezzo punto percentuale a 16032 punti, in prossimità dei massimi di giornata (16047 punti). Test positivo della media mobile a 14 gg., in transito per area 15882, e outside bar (range 16047/15840) lasciano propendere per l’ipotesi di continuazione del trend rialzista con apprezzamenti ben oltre il massimo di periodo a 16064 punti, registrato nella seduta del 19 aprile scorso.

Medie Mobili : prezzi sopra la media mobile a 14gg., in transito per area 15882.

Volumi : scambi in lieve diminuzione rispetto alla seduta precedente.

Momentum : sentiment positivo (valore: 268)

RSI (Relative Strenght Index) : tendenza rialzista (valore: 63.825).

Attesi movimenti al rialzo sopra area 16064 per il test di area 16088 prima e 16116 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 16202.

Prevista fase di debolezza sotto area 15982 per una verifica di area 15946 prima e 15918 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 15864.

Per seguire l’operatività nel dettaglio con indicazione dei livelli d’ingresso, target e stop, attiva il servizio Segnali Future Dax.