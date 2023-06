Ferretti: via libera a quotazione su Euronext Milan

Borsa Italiana ha approvato l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie del Gruppo Ferretti su Euronext Milan.

Via libera di Borsa Italiana alla quotazione su Euronext Milan del Gruppo Ferretti, il colosso della nautica.

Il periodo dell’offerta va dal 21 al 22 giugno. L’avvio delle negoziazioni è atteso per martedì 27 giugno 2023, fermo restando l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Consob e di Borsa Italiana.

L’offerta, riservata esclusivamente a investitori qualificati negli stati membri dello spazio economico europeo e nel Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, consisterà in massimo n. 88.454.818 azioni, pari a circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding (il socio cinese, Shandong Heavy Industry Group-Weicha).

Nell’ipotesi di vendita di tutte le azioni in offerta e di mancato esercizio dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della società.

Prevista la concessione a UniCredit, in qualità di stabilization manager, per conto dei joint global coordinators e joint bookrunners, e di listing agent ai fini della quotazione, di un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 8.845.482 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% del numero massimo delle azioni in offerta.

Nel caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta saranno pari a 97.300.300 azioni, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della società.

Il prezzo per azione nell’ambito dell’offerta sarà determinato sulla base del bookbuilding che coinvolge gli investitori istituzionali. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in nessuna ulteriore giurisdizione.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita e Berenberg agiranno in qualità di joint bookrunners.