EUR/GBP: indicazioni positive dall’RSI

La veloce risalita dai minimi di giornata potrebbe fornire al cambio Euro Sterlina (EUR/GBP) la spinta necessaria per un nuovo test del forte ostacolo rialzista posto in area 0.89.

Si conclude in leggero guadagno (+0.05%) a quota 0.8833 la seduta di ieri per il cambio Euro Sterlina (EUR/GBP). In ottica rialzista, la veloce risalita dai minimi di giornata potrebbe fornire la spinta necessaria per un nuovo test del forte ostacolo rialzista posto in area 0.89, primo livello di resistenza rilevante che sinora è stato in grado di respingere la pressione dei compratori. Non sono esclusi tuttavia ritracciamenti che in prima istanza non dovrebbe spingersi sotto area 0.8796 (media mobile 14 gg.)

Medie Mobili: prezzi sopra la media mobile a 14 gg., in transito per area 0.8796.

Momentum : sentiment leggermente positivo (valore: 0.0042)

RSI (Relative Strenght Index) : tendenzialmente rialzista (valore: 54.938).

Attesi movimenti al rialzo sopra area 0.8841 per il test di area 0.8855 prima e 0.8887 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 0.8923.

Prevista fase di debolezza sotto area 0.8811 per una verifica di area 0.8790 prima e 0.8769 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 0.8747.

