Enel: nuovo massimo di periodo, i target

Ampia white candle per Enel che fuoriesce con forza dalla congestione delle passate sedute e aggiorna i massimi dell’anno.

Apertura in gap up e prosecuzione dell’ascesa per Enel (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: ENEL.MI) che archivia la settimana in progresso del 3.30% a 5.849 euro. Aggiornati i massimi annuali (min. 5.677 – max. 5.855), il titolo appare ben impostato per allungare il passo in direzione di area 6.20, primo e rilevante obiettivo di breve periodo.

Medie Mobili : prezzi sopra la media mobile a 14gg., in transito per area 5.5449.

Momentum : tendenza rialzista (valore: 0.3690)

RSI (Relative Strenght Index) : configurazione rialzista (valore: 73.064), forte ipercomprato.

Volumi : scambi in deciso aumento rispetto alla seduta precedente e superiori alla media settimanale.

Segnali operativi Enel:

Attesi movimenti al rialzo sopra area 5.869 per il test di area 5.898 prima e 5.942 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 6.014.

Prevista fase di debolezza sotto area 5.814 per una verifica di area 5.793 prima e 5.76 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 5.708.