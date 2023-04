Enel cede asset alla cinese CSGI

Enel Perú ha firmato un accordo per la cessione degli asset di distribuzione, fornitura e servizi energetici avanzati a CSGI.

Enel Perú, controllata Enel (Borsa Italiana – Indice FTSE Mib: ENEL.MI) tramite la società quotata cilena Enel Américas S.A., ha sottoscritto un accordo con la società cinese China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd. (“CSGI”) per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute da Enel Perú nella società di distribuzione e fornitura di energia elettrica Enel Distribución Perú S.A.A. e nella società di servizi energetici avanzati Enel X Perù S.A.C.

CSGI acquisirà le partecipazioni di Enel Perú in Enel Distribución Perú S.A.A., pari a circa l’83,15% del capitale sociale di quest’ultima, e in Enel X Perù S.A.C. (pari al 100% del capitale sociale di quest’ultima) a fronte di un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari USA, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari USA in termini di enterprise value (riferito al 100%).

Complessivamente l’operazione genererà una riduzione dell’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 3,1 miliardi di euro nel 2023 e un impatto positivo nel 2023 sull’utile netto del Gruppo reported pari a circa 500 milioni di euro. Non è previsto alcun impatto sui conti economici di Enel.

La cessione è in linea con il piano strategico di Enel che prevede il completamento del riposizionamento nei sei paesi “core”, e cioè Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia, al fine di potenziare la creazione di valore.