BNP Paribas, nuovi Turbo Unlimited con leve fino a 20x

Nuovi Turbo Unlimited, l’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale sui mercati finanziari.

La crescente ascesa dei titoli legati all’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta un segnale tangibile dell’effetto rivoluzionario e del valore che questa tecnologia sta creando. Ci troviamo di fronte a una nuova era industriale che, dopo aver conquistato il consumatore attraverso Internet, si sta rapidamente diffondendo tra le industrie grazie a soluzioni cloud, blockchain, AI e Internet of Things.

Nuovi Turbo Unlimited: l’Opportunità di Investire nell’AI

Per cogliere appieno le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale, BNP Paribas ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti finanziari con l’introduzione dei nuovi Turbo Unlimited. Questi strumenti consentono agli investitori di sfruttare le opportunità offerte da 12 titoli legati all’AI, tra cui Microsoft, Nvidia, Meta Platforms, C3.ai, GlobalFoundries, Alphabet, Amazon, NetApp, UIPath, Dynatrace, Micron Technologies e RELX. I Turbo Unlimited offrono leve finanziarie variabili fino a 20x, consentendo di massimizzare i profitti potenziali.

Come Funzionano i Turbo Unlimited?

I Turbo Unlimited devono il loro nome alla caratteristica “open end” e cioè che non hanno una data di scadenza. Questo permette agli investitori di sfruttare appieno l’effetto leva dinamica, evitando così gli effetti negativi del compounding tipici dei prodotti a leva fissa. In pratica, gli investitori possono mantenere posizioni a leva per il tempo che desiderano, sfruttando la leva finanziaria costante offerta dai Turbo Unlimited.

I Turbo Unlimited sono negoziabili sul mercato SeDeX (MTF) di Borsa Italiana e sono adatti sia a strategie di trading che a strategie di copertura del portafoglio. Consentono agli investitori di prendere posizione al rialzo (Turbo Unlimited Long) o al ribasso (Turbo Unlimited Short) sui titoli legati all’Intelligenza Artificiale, riducendo al contempo l’impegno di capitale.

A differenza dei certificati o degli ETF a leva fissa, i Turbo Unlimited permettono di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria e non sono soggetti all’effetto dell’interesse composto. All’atto dell’investimento, l’investitore sceglie la leva finanziaria, che rimane costante fino alla chiusura della posizione, e non solo durante la singola giornata di negoziazione. Nei prodotti a leva fissa, invece, la leva finanziaria è fissa su base giornaliera e la performance viene ricalcolata quotidianamente in base al livello di chiusura del sottostante.

Prezzi Teorici e Barriere Disattivanti

Il prezzo teorico dei Turbo Unlimited Long riflette la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike, ovvero il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva. Al contrario, per calcolare il prezzo teorico dei Turbo Unlimited Short si considera la differenza tra lo strike e la quotazione del sottostante.

I Turbo Unlimited utilizzano la barriera disattivante come punto di riferimento, un valore che viene aggiornato quotidianamente in base al costo del finanziamento. Una volta raggiunta, la barriera provoca la chiusura automatica del certificato. Questa barriera può essere vista anche come uno “stop loss automatico” per gli investitori che non riescono a impostare una strategia rigorosa di taglio delle perdite, una pratica indispensabile nel mondo del trading.

Domande Frequenti sull’Investimento nei Turbo Unlimited

1. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dei Turbo Unlimited per investire nell’Intelligenza Artificiale?

I Turbo Unlimited offrono agli investitori la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale attraverso leve finanziarie variabili fino a 20x. Inoltre, grazie alla loro natura “open end”, non hanno scadenza e consentono di mantenere posizioni a leva per tutto il tempo desiderato.

2. Quali sono i titoli legati all’AI disponibili per l’investimento tramite Turbo Unlimited?

Tra i titoli disponibili per l’investimento con i Turbo Unlimited troviamo Microsoft, Nvidia, Meta Platforms, C3.ai, GlobalFoundries, Alphabet, Amazon, NetApp, UIPath, Dynatrace, Micron Technologies e RELX.

3. Qual è la differenza tra Turbo Unlimited Long e Turbo Unlimited Short?

Il Turbo Unlimited Long permette di prendere posizione al rialzo sui titoli legati all’Intelligenza Artificiale, mentre il Turbo Unlimited Short consente di prendere posizione al ribasso. In entrambi i casi, è possibile sfruttare la leva finanziaria per amplificare i movimenti del sottostante.

4. Quali sono i rischi associati all’investimento nei Turbo Unlimited?

Gli investimenti nei Turbo Unlimited comportano rischi, poiché le leve finanziarie possono amplificare sia i profitti che le perdite. È fondamentale comprendere appieno il funzionamento dei Turbo Unlimited e gestire attentamente il proprio portafoglio per ridurre al minimo i rischi.

5. Dove posso negoziare i Turbo Unlimited?

I Turbo Unlimited sono negoziabili sul mercato SeDeX (MTF) di Borsa Italiana.

6. Come viene calcolato il prezzo teorico dei Turbo Unlimited?

Il prezzo teorico dei Turbo Unlimited Long viene calcolato considerando la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike. Per i Turbo Unlimited Short, invece, si considera la differenza tra lo strike e la quotazione del sottostante.

Conclusioni

Con l’introduzione dei nuovi Turbo Unlimited su 12 titoli legati all’Intelligenza Artificiale, BNP Paribas offre agli investitori un’opportunità unica di sfruttare il potenziale di crescita di questo settore in continua evoluzione. I Turbo Unlimited permettono di investire a leva, amplificando i movimenti del sottostante e offrendo leve finanziarie variabili fino a 20x. Grazie alla loro natura “open end”, i Turbo Unlimited consentono di mantenere posizioni a leva per tutto il tempo desiderato. Tuttavia, è importante comprendere i rischi associati all’investimento con leve finanziarie e gestire attentamente il proprio portafoglio per ottenere i migliori risultati. Con BNP Paribas e i Turbo Unlimited, gli investitori possono accedere all’Intelligenza Artificiale e cogliere le opportunità offerte da questo settore in rapida crescita.